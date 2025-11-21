onedio
22 Kasım Cumartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
22 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Kasım Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün duygusal hassasiyetin tavan yapmış durumda ve bu durum bedenine de yansıyor. Özellikle omuzlarında ve sırt bölgen de hissettiğin gerilim, bu yoğun duygusal dalgaların fiziksel bir tezahürü olabilir. Ama merak etme, her şeyin bir çözümü var!

İşte sana önerimiz: Hafif yürüyüşler yapmayı dene. Hem vücudunu hareket ettirecek, hem de zihnini rahatlatacak bu aktivite, sana iyi gelebilir. Ayrıca, suda olmak da sana iyi gelecektir. Sahi, su sporlarını hiç denedin mi? Suyun huzuru, denizin iyotu ya da doğanın sesi sana şifa getirmeye hazır. Yeter ki bu şifayı kucaklamak iste! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

