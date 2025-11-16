onedio
17 Kasım Pazartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

17 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

16.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Kasım Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin enerjin biraz hassas ve alıngan, belki de biraz fazla duygusal hissediyorsun. Bu durumda bedeninle daha fazla ilgilenmekte fayda var. Su, hayat kaynağımız, bugün senin en iyi dostun olacak. Bol bol su tüketmeyi unutma, bu hem bedenini hem de sindirim sistemini rahatlatacak. Ayrıca, hafif ve sağlıklı yiyeceklerle kendini şımartmayı ihmal etme.

Gözlerin ve kulakların bugün biraz daha fazla ilgi istiyor olabilir. Ekran karşısında uzun süreler geçirmekten kaçınmanı öneririm. Belki bir kitap okuyabilir veya doğada bir yürüyüş yapabilirsin. Akşam ise biraz daha rahatlamaya ne dersin? Yoga veya nefes egzersizleri, hem bedenini hem de zihninizi dinlendirecek mükemmel seçenekler olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

