Sevgili Balık, bugün senin için oldukça farklı ve net bir pazartesi sabahı başlıyor. Güneş ile Satürn'ün oluşturduğu üçgen, hayalperest yanını bir kenara bırakıp profesyonel kimliğini öne çıkarmanı sağlıyor. İş planlarını daha gerçekçi bir düzene oturtman için sana ilham veriyor. Sabah saatlerinde bile çözüm odaklı, pratik tavrınla etrafındakilerin dikkatini çekiyorsun.

Bugün attığın adımların kalıcı etkileri olacak. Belki bir iş teklifini sonuçlandırabilir, belki de bir projede önemli bir sorumluluk üstlenebilirsin. Ya da belki de uzun süredir ertelediğin bir konuyu nihayet ele alabilirsin. Üst düzey yetkililerle yapacağın görüşmelerde ise sakinliğini koruyor, kararlı duruşunu sergiliyor ve kendine olan güvenini gösteriyorsun. Dik duruşunla herkesi etkisi altına almak üzeresin.

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelecek olursak, bugün aşkta güven ve istikrar arayışın ön plana çıkıyor. Güneş ve Satürn'ün arasındaki ilişki henüz flört aşamasında bile istikrar aramana neden olacak. Onunla bir düzen kurma arzusuna hızla kapılıp duygusal anlamda zorlanabilirsin, dikkatli ol! Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, düzen bozulmasın diye bazı tartışmaları, kırgınlıkları ve hayal kırıklıklarını göz ardı edebilirsin. İşte bu seni uzun vadede yaralayabilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…