Sevgili Balık, bugün Merkür ile Mars'ın kavuşumu seni ev ve aile konularına odaklanmaya davet ediyor. Bu enerji dolu gün, evini taşımak, yaşam alanında yeni bir düzen oluşturmak ya da aile bireyleriyle bazı konuları masaya yatırmak için ideal. Duygusal temaları mantığınla yönetmeyi başarıyorsun ve bu, seni bu durumları çözme konusunda güçlendiriyor.

Tabii haliyle bugün, iş ve özel yaşamın arasındaki dengeyi sağlamak her zamankinden çok daha fazla önem kazanıyor. Merkür, senin net bir şekilde düşünmeni ve kararlar almanı talep ederken, Mars ise seni harekete geçmeye çağırıyor. Düzen kurmak, planlar yapmak, belki de bir şeyleri baştan yaratmak için enerji dolusun.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, bugünlerde sıcaklık ve açıklık ön planda. Bir süredir kapalı olan kalbini açtığında, karşındaki kişi bu duruma oldukça şaşıracak. Bu, cesur bir itiraf yapmak için mükemmel bir gün olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…