Sevgili Balık, bugün gökyüzünde neler oluyor bir bakalım! Merkür ile Mars'ın birbirine sarılıp vals ettiği bu özel günde, aşk hayatında adeta bir yaz sıcaklığı hissedeceksin. Bu kavuşum, kalbinin derinliklerine sakladığın duyguları açığa çıkarman için harika bir fırsat.

Bir süredir kapalı kutu gibi sakladığın kalbini açtığında, karşındaki kişi bu duruma inanamayacak. Belki de uzun zamandır beklediği bir itiraf, belki de hiç beklemediği bir sürpriz... Kim bilir? Ancak şunu biliyoruz ki, bu, cesur bir itiraf yapmak için mükemmel bir gün olabilir. Hadi kendine güven, duygularını açığa çıkar ve ne olacağını gör. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…