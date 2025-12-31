Sevgili Balık, 2026'ya adım attığımız bu ay, senin için umut dolu ve enerjik bir başlangıç vadediyor. Güneş ve Plüton'un Kova burcunda birleştiği bu dönem, hedeflerini ve hayallerini daha derin bir anlamda kavramanı sağlıyor. Artık küçük ve yüzeysel hayaller sana yetmiyor, değil mi? İşte tam da bu yüzden daha büyük düşünmeli ve daha sağlam adımlarla ilerlemelisin.

Bu ay sana sadece iş hayatında hayallerini gerçekleştirmeyi vadetmiyor üstelik, dahası da var! Ocak ayı boyunca, sosyal çevren ve gelecek planların da gündeminin ana maddeleri arasında yer alıyor. Kimlerle aynı yolda yürümek istediğini belirlemek ve bu yönde adımlar atmak için kolları sıvamanın tam sırası. Hayallerine ilerlemek belki biraz cesaret gerektiriyor ama sonuçlarına bakacak olursak, bu cesareti göstermeye kesinlikle değdiğini göreceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Yengeç burcundaki Dolunay, kalbini yumuşatıyor ve romantizmin kapılarını ardına kadar açıyor. Romantik anlar ve duygusal yakınlaşmalar gündemini adeta süsleyebilir. Sevgiye olan ihtiyacın ise bu ay daha da artabilir. Bu ayın sonunda anlayacaksın ki, aşk sadece bir duygu değil, aynı zamanda sana şefkati hatırlatan güçlü bir de hatırlatıcı. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…