Sevgili Balık, 2026 yılına ayak basmış bulunuyoruz ve bu ay, senin için umutların yeşerdiği, enerjinin tavan yaptığı bir dönem olacak. Güneş’in ışıltısı ve Plüton’un gizemli gücü Kova burcunda birleşiyor ve senin hedeflerini, hayallerini daha derinlemesine anlamanı, kavramanı sağlıyor. Artık minik, yüzeysel hayallerin sana yetmediğini biliyoruz.

Ama dur, bu ayın sana sunduğu fırsatlar sadece iş hayatında hayallerini gerçekleştirebilmekle sınırlı değil. Ocak ayı boyunca, sosyal çevren ve gelecek planların da gündeminin en tepesinde yer alacak. Kimlerle aynı yolda yürümek istediğini belirlemek, bu yönde adımlar atmak için kolları sıvamanın tam zamanı. Hayallerine doğru ilerlerken belki biraz cesaret gerektiriyor ama sonuçlarına bakacak olursak, bu cesareti göstermeye kesinlikle değer. Bu ayın sonunda, cesaretinin karşılığını alacağını da göreceksin. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…