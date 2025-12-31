Sevgili Balık, bu ay, tarihler 26 Ocak'ı gösterirken, yıldızlar senin için bir kez daha harekete geçiyor. Evrenin büyülü dünyasından gelen son haberlere göre, Neptün'ün Koç burcuna geçişi, enerjini yeniden alevlendirecek bir etki yaratıyor. Bu, adeta bir ateşin içindeki kıvılcım gibi, yaşam enerjini yeniden canlandırıyor ve senin için yeni bir başlangıç oluşturuyor.

Ocak ayı boyunca, sezgilerinin seni nasıl yönlendirdiğini daha net bir şekilde hissedeceksin. Bu, senin için bir tür içsel pusula olacak ve seni doğru yola yönlendirecek. Belli ki artık yeni yılın ilk ayı ile birlikte kendini daha güçlü, daha enerjik ve daha yaşam dolu hissedeceksin! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…