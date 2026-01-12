onedio
Yoğun Çalışanların Evde Kullandığı 11 Akıllı Taktik

12.01.2026 - 11:01

Evden çalışırken zamanla yarışanların halini ancak onlar gibiler anlıyor. Çünkü hızlı ve dakik çalışma sistemi geliştirirken, bir yandan evde düzen sağlamak her zaman mümkün olmuyor. Fakat ev yaşamının, iş hayatına stres olarak yansımaması için günlük rutinlerde akıllı dönüşümler yapmak gerekiyor. 

Siz de evden çalışırken iş verimini artıracak ve daha stressiz yaşamanızı sağlayacak pratik öneriler arıyorsanız, tam yerindesiniz. İşte yoğun tempolu çalışan herkesin evde uygulaması gereken taktikler!

1. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak.

Yoğun çalışırken yapılan en büyük yanlışlardan biri her şeyi aynı anda yapmak istemektir. Çünkü çoklu görevler arasında dağılmış durumdayken hiçbir işi tamamlamak mümkün olmaz. Yani her şeyden azar azar yapıp gün sonunda işlerin hiç bitmediğinden yakınıyorsanız, tek seferde tek bir işe odaklanmayı deneyebilirsiniz. Böylece işleri daha hızlı verimli bitirdiğinize şahit olursunuz.

2. Gündelik karar verme sıklığını azaltmak.

Günlük hayatta alınan kararlar iş hayatına olumsuz yansır. Sabah ne giyeceği, öğle yemeğinde ne yiyeceği veya akşam ne yapacağı gibi masum görünen kararlar, zihni sürekli meşgul eder. İş verimini artırmanın en etkili adımlarından biri, gün içinde alınan bu karar yoğunluğunu azaltmaktan geçer.

3. Ev işlerini enerjiye göre düzenlemek.

Yoğun çalışırken ev işlerine zaman ayırmanın pek mümkün olmaması, insanın sürekli içini kemiren duygulardan biridir. Evin bulunduğu hali düşündükçe işe konstantre olmak zorlaşabilir. Ancak ev işlerini fiziksel gereksinimlere göre değil de günlük enerjiye göre planlamak çok daha mantıklıdır. Süpürme ve silme özellikli, hem de sessiz çalışan bir robot süpürge edinmek ise tam bir ayrıcalıktır. Çünkü en enerjisiz anlarda bile zahmetsiz, kolay ve üstün performanslı temizlik sunar.

4. Ufak dağınıklıkları bekletmeden toparlamak.

imgur.com

Evdeki yaşam alanının bir anda kontrolden çıkmasının ardında, genellikle günlük ufak tefek işleri biriktirmek yatar. Özellikle gün içinde yoğun çalışanlar, gün sonunda kendini dağ gibi birikmiş bir iş yüküyle karşılaşmış bulabilirler. Bunu önlemek için yapılacak şey ise oldukça basittir ve sadece su içtiğiniz bardağı anında makineye yerleştirmenizi veya çıkardığınız kıyafeti anında katlamanızı gerektirir.

5. Evde her şeyin yeri olmasını sağlamak.

Yoğun iş yükü altında ezilirken evdeki düzeni korumak için öncelikle buna belirli kurallar getirmek gerekir. Örneğin; ayakkabı, şarj aleti, anahtarlık veya kulaklık gibi eşyalara spesifik yerler belirleyerek gün içindeki karmaşa sorunu önlenebilir. Evde her eşyanın bir yeri olması sağlandığında eşya aramaya vakit harcamaya da gerek kalmaz.

6. Mola anlarını gerçekten değerlendirmek.

Yoğun iş hayatında bazen molalar şeffaflaşabilir. Halbuki iş verimini ve konstrasyon seviyesini korumanın temel anahtarlarından biri mola zamanıdır. Bu nedenle telefonla kaybolan sözde molalar vermek yerine gerçekten insana iyi hissettiren kısa anlar yakalamak, günlük performansı artırmaya büyük fayda sağlayabilir.

7. Sessizliği bilinçli olarak korumak.

Sessizlik, modern dünyada her ne kadar kaybolmuş olsa da sıfırlanmış değil. Zihne kendini yenileme ve şarj etme fırsatı sunan sessizlik anları oluşturarak, günlük enerjiyi artırmak mümkün olabilir. Özellikle yoğun çalışanların ve evden çalışanların gün içinde bilinçli şekilde sessizliği tercih etmesi, sinir sistemini uyararak zihinsel rahatlama ve dinginlik sağlayabilir.

8. "Bugünlük bu kadar" diyebilmek.

Bazen yüksek tempolu iş hayatında günü sonlandırmak ve müşterilere ya da iş verene hayır demek o kadar kolay olmaz. Oysa iş saatlerinin bu kadar esnekleşmesi hem fiziksel hem psikolojik sağlığa zararlıdır. Aksine kararlı bir 'hayır' ile işlere nokta koymak ise bir yandan öz güveni artırır, bir yandan da ertesi güne tamamen yenilenmiş olarak başlama şansı sunar.

9. Gün sonunda evi değil kendini toparlamak.

Yoğun bir iş gününün ardından evdeki işlerin kusursuz olması çok olası değil. Ama bu aslında bir sorun olmak zorunda da değil. Bazen çok çalışılan bir günün sonunda sadece koltukta uzanıp dizi/film izlemek ya da kısık ışıklar altında müzik dinlemek bedenin ihtiyacı olan şeydir. Bu nedenle bazen her işin zamanında tamamlanmasının normal olduğunu kabul etmek gerekir.

10. Ertesi günün planını akşamdan yapmak.

Ertesi günün planını, bir önceki günden yapmak hız kazandırır. Bu sayede sabah kalkınca görevler ve anlık kararlar arasında kaybolma riski ortadan kalkar. Örneğin; sabah ne giyeceğini, kahvaltıyı nasıl yapacağını veya gün içinde neler tamamlayacağını akşamdan belirlemek sanılandan da efektif olabilir.

11. Evi yük değil destek olarak görmek.

Yoğun çalışanlar için ev yaşamı genellikle yük gibidir, çünkü sürekli yapılması gereken işlerle doludur. Ancak sahip olunan yaşam alanlarının yükten ziyade, güvenilir bir çatı olduğunu kabullenmek, bu zihniyeti kırmaya yardımcı olabilir. İçinde yaşadığımız alanların düzenli ve temiz olması, zihni rahatlatarak günlük görevlere odaklanmamızı kolaylaştırırken bize kendimizi huzurlu ve güvende hissettirebilir. Bu nedenle evin bir yük değil de destek olarak görülmesi gerekir.

Özge - Onedio Üyesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio'nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
