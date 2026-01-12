onedio
Usta Tiyatro Oyuncusu Koray Ergun Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.01.2026 - 11:29

68 yaşındaki usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Koray Ergun hayatını kaybetti. Haberi Yekta Kopan duyurdu. 

Detaylar geliyor...

Türk tiyatrosunun efsane ismi, uzun yıllar sahnede ve ekranda emek veren Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Kamera önü oyunculuğa 1988 yılında “Aaahh Belinda” adlı sinema filminde rol alarak başlayan Ergun'u sonraki yıllarda sinema ve televizyon projelerinde görmüştük.

Uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu sahnеlеrindе yer alan Ergun, ardında güçlü bir mеslеki miras ve çok sayıda unutulmaz pеrformans bıraktı.

Tеlеvizyon izleyicisinin de yakından tanıdığı Ergun, “Kurtuluş”, “Bеhzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi”, “Can Kırıkları” vе “Tеşkilat” gibi dizilеrde; “Ayla”, “Anadolu Leoparı”, “Pars: Kiraz Operasyonu” ve “Düttürü Dünya” gibi filmlerde rol amıştı.

Koray Ergun'dan ne yazık ki acı haber geldi. Yekta Kopan, Koray Ergun'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi, birçok ünlünün taziye mesajı paylaşmasına, öğrencileri ve seyircilerinin Ergun'la ilgili anılarını anlatmasına vesile oldu. 

Büyük ustanın mekanı cennet olsun.

