Sevgili Balık, bugün belki de hayatın sana sunduğu sürprizlerden biri ile karşılaşabilirsin. Bu, belki de bir haber olabilir. Kim bilir, belki de uzak bir şehirden, belki de hiç beklenmedik bir kişiden gelecek bu haber, kalbindeki heyecanın alevlenmesine neden olabilir. Hani o türden bir heyecan ki, göz ardı edilemez, içinde bir kıpırtı, bir hareketlilik yaratır.

Ancak, aşkın dalgalarında sürüklenirken unutma ki, Merkür şu sıralar retroda. Yani, sadece kalbinin sesini değil, aklının sesini de dinlemekte fayda var. Kalbinin ritmini hızlandıran bu heyecanın peşinden giderken, aklının da rehberliğine ihtiyaç duyabilirsin. Bu sayede, bu heyecanın seni nereye götüreceğini daha iyi görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…