Sevgili Balık, aşk hayatında bugün, kalbini bir denizdeki dalgalar gibi yukarı aşağı çekecek duygusal dalgalanmaların içinde bulabilirsin. Partnerinle olan iletişiminde minik çıkmazlar, yanlış anlaşılmalar belirebilir. Bu yüzden, kalbinin en derinliklerinde sakladığın duygularını, açıkça ve dürüstçe ifade etmeye özen göstermelisin. Unutma, kalbinin sesini dinlemek ve onunla aynı dili konuşmak, ilişkinin sağlıklı ilerlemesi için önemlidir.

Tabii eğer henüz o özel kişiyi bulamadıysan, bugün beklenmedik bir yerde, belki de hiç ummadığın bir anda, karşılaştığın biriyle hızla bağ kurabilirsin. Lakin bu yeni bağlantı, duygusal fırtınalarla dolu olabilir. Bu yüzden yeni ilişkilerine adım atarken biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Aşkı bulmak acele edilecek bir iş değil, unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…