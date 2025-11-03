Sevgili Balık, bugünlerde gökyüzünde etkisini hissettiren Mars ile Uranüs karşıtlığı, iş hayatında bazı değişikliklere neden olacak gibi görünüyor. İşteki günlük rutininde birtakım belirsizlikler ve karışıklıklar yaşanabilir. Çünkü bu karışıklık aslında yeni ve daha verimli yöntemler keşfetmene yardımcı olacak. Özellikle teknoloji, yazılım veya yaratıcı alanlarda faaliyet gösteriyorsan, bu dönemde yeni ve heyecan verici fırsatlarla karşılaşabilirsin.

Finansal konularda ise biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Ani ve beklenmedik bir masraf, bütçeni biraz sıkıştırabilir. Cüzdanını kontrol etmeye hazır ol, çünkü karşına çıkan yatırım fırsatları da seni heyecanlandırabilir. Ancak bugün soğukkanlı olmanın önemini unutma; duygusal tepkiler, finansal kayıplara neden olabilir. Aklınla hareket et!

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise bugün, duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsin. Partnerinle olan iletişiminizde yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Bu yüzden duygularını açıkça ifade etmeye özen göstermelisin. Tabii eğer bekarsan, beklenmedik bir ortamda karşılaştığın biriyle hızla bağ kurabilirsin. Ancak bu yeni bağlantı, duygusal fırtınalarla dolu olabilir. Bu yüzden yeni ilişkilerine adım atarken biraz daha dikkatli olmanda fayda var, acele etme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…