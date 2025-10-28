Sevgili Balık, bugün senin için oldukça ilham verici bir gün olacak. Gökyüzünde oluşan Merkür ve Neptün üçgeni, hayal gücünü zirveye taşıyacak ve seni özellikle sanatsal işlerde, yazıda, müzikte veya tasarımla ilgili alanlarda fark yaratmaya teşvik edecek. Bu yüzden iç sesini dinle ve mantığın yerine sezgilerinle hareket et. Ayrıca çevrenden gelen fikirlere de kulak ver ancak kendi tarzını ve özgünlüğünü korumayı ihmal etme.

Günün ikinci yarısında ise iş ortamında sakin bir atmosfer senin için oldukça rahatlatıcı olacak. Başkalarının stresini üzerine alma, çünkü bugün iç huzurun ve verimliliğin başarının anahtarı olacak.

Biraz da aşk konuşalım! Bugün aşk hayatında Mars ile Satürn'ün rüzgarlarını hissedeceksin. Bu iki güçlü gezegen, ilişkine ciddiyet ve derinlik getirecek. Galiba, partnerinle geleceğe dair kararlar alma vakti geldi. Bekar Balıklar içinse, kalıcı bir bağ kurabilecekleri biriyle tanışma ihtimali oldukça yüksek. Bugün duygularınızı sağlam temellere oturtmak ve kalbinizi güvenle açmak için ideal bir gün olacak. Ne dersin, belki de aradığın aşkı bugün bulursun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…