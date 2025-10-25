Sevgili Balık, bugün gökyüzünün en parlak yıldızlarından Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, hayatına yeni bir yön verme fırsatı sunuyor. Pazar günü olmasına rağmen, işlerinde ve kişisel projelerinde ilerlemek için mükemmel bir enerji seni sarıyor. Şimdi iç disiplinini ve mantığını kullanarak, hayal gücünü sistemli bir şekilde harekete geçir ve planlarını somutlaştır.

Hatta günün enerjisi ile kariyerinde veya yaratıcılık gerektiren alanlarda disiplinli ve odaklanmış adımlar at! Bugün yaptığın her bir iş ve attığın her bir adım, önümüzdeki günlerde sana büyük avantajlar sağlayacaktır. Bu süreçte özellikle reklam, tasarım, sanat, teknoloji ve dijital alanlarda başarılı olabileceğini aklından çıkarma! Ayrıca bugünün sabrı ve özeni, yarının başarısıdır unutma!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise bugün ciddiyet ve güvenli iletişim ön planda olacak. İşte tam da bu yüzden sevgiline veya gözüne kestirdiğin yabancıya kendini bırakmakta zorlanabilirsin. Merkür ve Satürn'ün bir araya geldiği bugünün enerjisi sana, 'Ona güvenme!' diyebilir. Bu sese kulak vermek ise belki seni bazı sırlardan koruyabilir. Ancak bir yandan da huzurunu kaçırabilir. İçindeki bu hissi fazla abartmadan yaşamayı dene. Bu sayede gereksiz kuruntularla ilişkine zarar vermezsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…