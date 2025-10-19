Sevgili Balık, bugün gökyüzünde Merkür ile Mars'ın kavuşumu meydana geliyor. Bu güçlü kavuşum, ev ve aile hayatını doğrudan etkisi altına alıyor. Bu durum ise haftanın ilk gününe, biraz duygusal ancak kararlı bir enerjiyle başlamanı sağlıyor. Evinde düzen kurmak, geçmişin karmaşık konularını çözüme kavuşturmak ya da köklerinle ilgili sorunları çözüp barışmak için ideal bir gün olduğunu söyleyebiliriz.

Kariyer hayatında ise kendine olan güvenini artıracak adımlar atmalısın. Evden çalışma durumları ya da ailevi konularla ilgili iletişim trafiğinin artması söz konusu olabilir. Bu kavuşum, seni kararlı bir hale getirirken aynı zamanda çözüm odaklı düşünmeni de sağlayacaktır. Görünen o ki bu sayede ev iş arasında mükemmel bir düzen inşa edebilirsin.

Biraz da aşk konuşalım! Bugün samimiyet ve tutku bir arada. Sevgilinle derinlemesine konuşmalar yapabilir, duygusal bağını daha da güçlendirebilirsin. Kalbini açmak ve duygularını ifade etmek bugün sizleri özgürleştiriyor. Hadi bırak artık ipleri, zira kırılmaktan korkmak seni daha kırılgan yapıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…