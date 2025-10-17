Sevgili Balık, bugün seni Güneş ve Chiron'un karşı karşıya geldiği bir gün bekliyor. Bu karşıtlık, öz değerlerin ve maddi kazançların üzerine yoğunlaşmanı sağlıyor. İşte bu seni emeklerinin karşılığını almak konusunda teşvik ediyor. Şimdi gerçek arzun, hak ettiğin değeri görmek olacak!

İş hayatında ise bu durum, duygusal bir yükün üzerinden kalkması gibi etkileyecek. Kendi sınırlarını belirlemek ve bunlara sadık kalmak yerine sınırları aşmak istediğini hissedeceksin. Kendin olmak, özgür olmak ve yeni bir yol çizmek için harekete geçeceksin.

Aşk hayatında ise şefkatli ve duygusal yönlerin ön plana çıkıyor. Partnerinle aranda duygusal bir yumuşama ve anlayış hakim. Kalplerinin birbirine attığı sıcak mesajlar, ilişkini daha da güçlendirebilir. Tabii eğer bekar bir Balık buruysan, geçmişte kaçırılan bir fırsat, bu kez kalıcı bir ilişkiye dönüşebilir. Çok isteyip de tutamadığın el bir kez daha sana uzanacak. Bu kez onu sıkı tut! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…