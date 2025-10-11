Sevgili Balık, bugün senin için biraz karmaşık bir gün olabilir. Çünkü Venüs ve Neptün arasındaki karşıtlık en derin etkisini senin üzerinde yaratıyor. Kariyerinde belki de bir süredir üzerinde çalıştığın bir proje, beklediğinden daha karmaşık ve belirsiz bir hal alabilir. Ancak endişelenme, çünkü sezgilerinin gücü bu belirsizliklerin içinden seni doğruya yönlendirecektir.

Bir diğer önemli konu da iş yerindeki ilişkilerin. Bir üstün veya bir ekip arkadaşınla aranda duygusal bir gerilim söz konusu olabilir. Bu durumu çözmek için empati yeteneğini kullanmanı öneririz. Ancak bunu yaparken kendi duygusal sınırlarını korumayı da ihmal etmemelisin.

Hadi biraz da aşk konuşalım! Sıkı dur, bugün aşk hayatını altüst etmeye hazırlanan Venüs ve Neptün karşıt açı oluşturuyor. Bu da romantizmin doruklara çıkmasını sağlıyor. Ancak bu romantizmin içinde gerçeklikten biraz uzaklaşabilirsin. Partnerinin büyüleyici tavırları ve tatlı sözleri, gerçeklerin üzerini örtebilir. Bu nedenle, bazı sözlerin altını doldurmayı unutmasan iyi edersin. Bekar Balık burçları içinse bugün 'rüya gibi' bir karşılaşma söz konusu olabilir. Ancak bu rüyanın sabahında sisli bir uyanış seni bekliyor dikkatli ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…