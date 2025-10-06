7 Ekim Salı Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Çünkü Koç burcunda etkileyici bir Dolunay gerçekleşiyor. Bu Dolunay, özellikle maddi konularla ilgili evinde boy gösteriyor ve bu durum, gelir ve giderlerin arasındaki dengede büyük bir farkındalık yaratıyor. Uzun süredir, değerini ve neye layık olduğunu düşünüyor, belki de biraz fazla kafa yoruyordun. Ancak artık kendine 'Ben buna layığım' demenin tam zamanı geldi.

Dolunay'ın etkisi altında, kazanç biçimini değiştirmeyi düşünmelisin! Belki yeni bir iş teklifiyle karşılaşabilir, belki de freelance bir projenin içinde bulabilirsin kendini. Bu noktada, maddi düzeninin yeniden kurulduğunu hissedeceksin. Ancak bir uyarımız var: Bugünün enerjisi, anlık hevesleri de tetikleyebilir. Bu yüzden harcamalarında ölçülü olmanda, dikkatli riskler almanda fayda var.

Aşk hayatında ise güven teması öne çıkıyor. Partnerinle para veya sorumluluk konularında konuşmalar yapabilirsin. Lakin bu konuşmaların seni korkutmasına izin verme. Çünkü Koç Dolunayı'nda, açık iletişim hem sevgiyi hem de dengeyi güçlendirir. Hatta bu süreçte ilişkini daha sağlam temellere oturtmayı ve aşkın kalıcı bağlarla evliliğe dönüşmesi için o beklenen adımı at! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…