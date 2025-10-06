7 Ekim Salı Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün senin için önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz: Bağışıklık sistemini hafife alma. Hayatın hızına kapılıp uykusuz kalmak veya dikkatini dağıtan etmenlere fazla maruz kalmak, enerjini düşürebilir ve performansını olumsuz etkileyebilir.

Biliyoruz ki, senin gibi su grubu bir burcun temsilcisi olanlar için, enerji akışını dengelemek ve vücut ritmini korumak çok önemli. Bu yüzden, günün stresinden arınmak ve enerjini yükseltmek adına rahatlatıcı bir banyo yapmayı düşün.

Belki meditasyon yapmayı da denemelisin. Meditasyon, sadece zihinsel değil, aynı zamanda fiziksel sağlığını da destekler. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için oldukça etkilidir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…