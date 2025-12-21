Sevgili Balık, bu hafta enerjini sosyal çevrene ve ekip çalışmalarına yönlendireceğin bir dönem seni bekliyor. Gökyüzünün en romantik gezegeni Venüs, Oğlak burcuna geçiş yaparak hedeflerini daha gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirmene yardımcı olacak. Bu dönemde, bir ekip içinde liderlik yapabilir, projelere öncülük edebilir ve sorumluluklarını başarıyla yerine getirebilirsin.

Haftanın sonuna doğru ise Merkür ile Chiron arasında oluşacak üçgen, kendini ifade etmekte zorlandığın konulara bir çözüm getirecek. İçinde tuttuğun duyguları, düşünceleri rahatlıkla dışa vurabileceksin. İşte bu da hem seni hem de iş ortaklarını rahatlatacak ve güçlendirecektir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bu hafta oldukça hareketli ve romantik anlar yaşayabilirsin. Dostlukla başlayan bir ilişkinin aşka dönüşmesi mümkün. İlişkisi olan Balık burçları, partnerleriyle daha derin bir bağ kurabilir, birlikte geçireceğiniz kaliteli zaman sizin ilişkinizi daha da güçlendirecektir. Bekar Balık burçları ise bu hafta sürpriz bir itiraf alabilirler. Kim bilir, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam sırasıdır! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…