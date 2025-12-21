Sevgili Balık, bu hafta enerjinin büyük kısmını sosyal hayata ve ekip çalışmalarına kanalize edeceksin. Gökyüzünün en romantik ve büyüleyici gezegeni olan Venüs, Oğlak burcuna geçiş yaparak seni biraz daha gerçekçi bir bakış açısına yönlendirecek. Bu dönemde, bir ekip içinde liderlik yapma yeteneğini ortaya çıkarabilir, projelere öncülük edebilir ve sorumluluklarını başarıyla yerine getirebilirsin. Bu, senin için hem kişisel gelişimine katkı sağlayacak hem de çevrendeki insanların sana olan güvenini artıracaktır.

Haftanın sonuna geldiğimizde ise Merkür ile Chiron üçgeni, kendini ifade etmekte zorlandığın konulara ışık tutacak ve bir çözüm getirecek. İçinde tuttuğun duyguları, düşünceleri rahatlıkla dışa vurabileceksin. Bu da senin iç dünyanı rahatlatacak ve iş ortaklarının sana olan güvenini pekiştirecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…