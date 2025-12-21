onedio
22 Aralık - 28 Aralık Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Aralık - 28 Aralık haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 22 Aralık - 28 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta enerjinin büyük kısmını sosyal hayata ve ekip çalışmalarına kanalize edeceksin. Gökyüzünün en romantik ve büyüleyici gezegeni olan Venüs, Oğlak burcuna geçiş yaparak seni biraz daha gerçekçi bir bakış açısına yönlendirecek. Bu dönemde, bir ekip içinde liderlik yapma yeteneğini ortaya çıkarabilir, projelere öncülük edebilir ve sorumluluklarını başarıyla yerine getirebilirsin. Bu, senin için hem kişisel gelişimine katkı sağlayacak hem de çevrendeki insanların sana olan güvenini artıracaktır.

Haftanın sonuna geldiğimizde ise Merkür ile Chiron üçgeni, kendini ifade etmekte zorlandığın konulara ışık tutacak ve bir çözüm getirecek. İçinde tuttuğun duyguları, düşünceleri rahatlıkla dışa vurabileceksin. Bu da senin iç dünyanı rahatlatacak ve iş ortaklarının sana olan güvenini pekiştirecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

