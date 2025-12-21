Sevgili Balık, bu hafta aşk rüzgarları senin için farklı bir yön çiziyor. Romantizmin doruklarına çıkacağın, kalbinin heyecanla atacağı anlar kapında bekliyor. Dostlukla başlayan bir ilişkinin, aşkın sıcak kıyılarına doğru ilerlemesi hiç de şaşırtıcı olmayacak. Belki de uzun zamandır hayatında olan ve seninle aynı frekanstaki bir kişi, kalbini çalmaya hazırlanıyor.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle arandaki bağları daha da güçlendirecek derin ve anlamlı anlar yaşayabilirsin. Belki birlikte bir film izlemek, belki de birlikte yürüyüşe çıkmak birbirinizi daha iyi anlama fırsatı sunacak. Hadi, onunla anılar biriktirmek için planlar yap! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…