Sevgili Balık, bu hafta Merkür ile yaraların şifacısı Chiron'un oluşturduğu üçgenin etkisinde olacaksın. Bu etkileşim, duygusal yüklerin bağışıklık sistemimle ne kadar iç içe olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Biliyoruz ki, kalabalıklar ve düzensiz ortamlar enerjini hızla tüketebiliyor, seni yorgun düşürebiliyor.

Bu hafta, bedeninin sana bir mesajı var: 'Koruma kalkanı' istiyor. Bedenin, senden kendisini korumanı, belirli bir sınır koyma talebinde bulunuyor. Bu hafta, enerjini korumak ve sağlığını ön planda tutmak için, kalabalık ortamlardan kaçınmayı ve düzenli bir yaşam tarzını benimsemeyi de düşünebilirsin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…