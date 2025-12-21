onedio
22 Aralık - 28 Aralık Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 22 Aralık - 28 Aralık haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları



Sevgili Balık, bu hafta Merkür ile yaraların şifacısı Chiron'un oluşturduğu üçgenin etkisinde olacaksın. Bu etkileşim, duygusal yüklerin bağışıklık sistemimle ne kadar iç içe olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Biliyoruz ki, kalabalıklar ve düzensiz ortamlar enerjini hızla tüketebiliyor, seni yorgun düşürebiliyor. 

Bu hafta, bedeninin sana bir mesajı var: 'Koruma kalkanı' istiyor. Bedenin, senden kendisini korumanı, belirli bir sınır koyma talebinde bulunuyor.  Bu hafta, enerjini korumak ve sağlığını ön planda tutmak için, kalabalık ortamlardan kaçınmayı ve düzenli bir yaşam tarzını benimsemeyi de düşünebilirsin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

