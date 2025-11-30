onedio
Aralık Balık Burcu Aylık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
Aralık 2025, Aylık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.11.2025 - 18:01

Gökyüzü Aralık ayında bir hayli hareketli! Balık ve yükselen Balık burçları Aralık ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Aralık ayı nasıl geçecek? Bu ay Balık ve yükselen Balık burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu aylık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu ay senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek. Ayın başında Merkür'ün Yay burcuna yaptığı geçiş, kariyer ve finansal planlamalarında adeta bir turbo etkisi yaratacak. Bu dönemde yeni projeler ve teklifler karşısında hızlı ve akıllıca adımlar atabileceğin bir dönem kapıda. Stratejik düşünme yeteneğin ve fırsatları değerlendirme becerin, bu dönemde seni bir adım öne çıkaracak.

Ayın ortasında ise Mars'ın Satürn'le kurduğu kare açı, iş hayatında bazı engeller ve gecikmelerle karşılaşabileceğine işaret ediyor. Ancak endişelenme! Disiplinli ve sabırlı bir tavır sergileyerek, bu engelleri aşabileceksin. Bu dönemde enerjini dengede tutmak için yaratıcı zihnin ve hayal gücünü de kullan deriz.

Biraz da aşktan söz edelim! Aşk hayatında ise Dolunay'ın etkisi, dengeni bozabilir. Kalbinle hareket etmeyi sevdiğini biliyoruz... Ancak bu kez aklın galip gelebilir. Bu da ilişkindeki sorunları su yüzüne çıkarabilir. Partnerinin toksik sevgisini net bir şekilde görmek, ayrılığın habercisi olabilir. Sakın buna üzülme, zira sonunda özgürleşiyorsun gerçek sevgi için. Tabii eğer bekarsan, ne aradığını bilerek kalbinin sesinin peşinden git ki aklın da sana rehberlik etsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

