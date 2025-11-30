Sevgili Balık, bu ay senin için adeta bir enerji fırtınası gibi geçecek. Ayın ilk günlerinde, hızlı ve iletişimci Merkür'ün Yay burcuna yaptığı coşkulu geçiş, kariyer ve finansal planlamalarında adeta bir roket etkisi yaratacak. Bu dönemde, yeni projeler ve cazip tekliflerle karşılaşabilirsin. Hızlı düşünme ve akıllıca karar verme yeteneğin, bu dönemde en büyük yardımcın olacak. Stratejik düşünme yeteneğin ve fırsatları doğru değerlendirme becerin, bu dönemde seni rakiplerinden öne taşıyacak.

Ayın ortalarına geldiğimizde ise, Mars'ın Satürn'le kurduğu kare açı, iş hayatında bazı engeller ve beklenmedik gecikmelerle karşılaşabileceğini gösteriyor. Ancak hiç endişelenme! Disiplinli ve sabırlı bir tavır sergileyerek, bu engelleri kolaylıkla aşabilirsin. Bu dönemde enerjini dengede tutmak ve moralini yüksek tutmak için yaratıcı zihnini ve hayal gücünü kullanmanı öneriyoruz. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…