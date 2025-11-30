Sevgili Balık, bu ayın enerjisi Merkür'ün Yay burcuna geçişiyle sana şifa veriyor. Bugüne kadar var olan bazı sorunların sona erebilir. Bedensel ve ruhsal anlamda adeta bir arınma sürecinden geçebilir, kendini yenilenmiş hissedebilirsin. Her zamankinden daha huzurlu, daha sağlıklı ve dinç olduğun bir ay başlıyor.

Üstelik ay ortasındaki Dolunay da bu etkiyi destekleyecek. Pek çok burç için ruhsal dalgalanma ve sorunların habercisi olan bu güçlü dolunay, sana huzur verebilir. Tedavi süreçlerinin son bulması, diyet ya da zorunlu beslenme düzeni değişikliklerinin bitmesi ile arınabilirsin. Sağlıkla güçlendiğin bu ayın tadını çıkar. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…