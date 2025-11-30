onedio
Balık Burcu
Aralık 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.11.2025 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Balık ve yükselen Balık burçlarının Aralık ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Aralık ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu ayın enerjisi Merkür'ün Yay burcuna geçişiyle sana şifa veriyor. Bugüne kadar var olan bazı sorunların sona erebilir. Bedensel ve ruhsal anlamda adeta bir arınma sürecinden geçebilir, kendini yenilenmiş hissedebilirsin. Her zamankinden daha huzurlu, daha sağlıklı ve dinç olduğun bir ay başlıyor. 

Üstelik ay ortasındaki Dolunay da bu etkiyi destekleyecek. Pek çok burç için ruhsal dalgalanma ve sorunların habercisi olan bu güçlü dolunay, sana huzur verebilir. Tedavi süreçlerinin son bulması, diyet ya da zorunlu beslenme düzeni değişikliklerinin bitmesi ile arınabilirsin. Sağlıkla güçlendiğin bu ayın tadını çıkar. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

