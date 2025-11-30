Sevgili Balık, bu ayın enerjisi senin için biraz iniş çıkışlı olabilir. Aşk hayatında Dolunay'ın etkisi, genellikle dengeli ve huzurlu olan duygusal atmosferini biraz sarsabilir. Biliriz ki sen, kalbinin sesini dinlemeyi ve onunla hareket etmeyi tercih edersin. Ancak bu kez, belki de ilk defa aklın, kalbine karşı galip gelebilir. Bu durum, ilişkindeki bazı sorunları su yüzüne çıkarabilir.

Belki de partnerinin sana gösterdiği sevginin aslında ne kadar toksik olduğunu daha net görmene neden olabilir. Bu durum, bir ayrılığın habercisi olabilir. Ancak bu seni üzmesin, çünkü unutma ki her son yeni bir başlangıçtır. Bu ayrılık, belki de uzun zamandır özlediğin özgürlüğünü elde etmeni sağlayacak.

Ama eğer bekarsan, bu ayın enerjisi sana ne aradığını daha net bir şekilde görmen için rehberlik edebilir. Kalbinin sesini dinlemeye devam et ama bu kez aklının da sana yol göstermesine izin ver. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…