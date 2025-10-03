4 Ekim Cumartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün enerjinin biraz düşük olabilir. Bedeninin ritmi biraz yavaş ama emin adımlarla ilerliyor. Kendini biraz halsiz hissetmen tamamen normal, bu dönemler hepimizin başına geliyor. Ancak bu durumun seni yıldırmasına izin verme, çünkü her şeyin üstesinden gelebilecek güçtesin.

Venüs ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, seni tatlıya veya ağır yiyeceklere yönlendirebilir. Bu durumda dikkatli olmalısın çünkü bu tür yiyecekler enerjini daha da düşürebilir. Tatlı krizlerin mi var? O zaman belki biraz çikolata yiyebilirsin ama aşırıya kaçmadan. Ağır yemekler mi dikkatini çekiyor? Onları da tüketebilirsin ama dikkatli olmalısın, çünkü sindirim sistemin bu dönemde biraz hassas olabilir.

Bunun yerine, neden damak tadını ferahlatan hafif içecekler ve bitkisel karışımlar denemiyorsun? Belki bir bardak taze sıkılmış meyve suyu veya bir fincan bitki çayı tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Hem enerjini yükseltir, hem de bedenini rahatlatır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…