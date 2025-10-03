onedio
4 Ekim Cumartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
4 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ekim Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün enerjinin biraz düşük olabilir. Bedeninin ritmi biraz yavaş ama emin adımlarla ilerliyor. Kendini biraz halsiz hissetmen tamamen normal, bu dönemler hepimizin başına geliyor. Ancak bu durumun seni yıldırmasına izin verme, çünkü her şeyin üstesinden gelebilecek güçtesin.

Venüs ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, seni tatlıya veya ağır yiyeceklere yönlendirebilir. Bu durumda dikkatli olmalısın çünkü bu tür yiyecekler enerjini daha da düşürebilir. Tatlı krizlerin mi var? O zaman belki biraz çikolata yiyebilirsin ama aşırıya kaçmadan. Ağır yemekler mi dikkatini çekiyor? Onları da tüketebilirsin ama dikkatli olmalısın, çünkü sindirim sistemin bu dönemde biraz hassas olabilir.

Bunun yerine, neden damak tadını ferahlatan hafif içecekler ve bitkisel karışımlar denemiyorsun? Belki bir bardak taze sıkılmış meyve suyu veya bir fincan bitki çayı tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Hem enerjini yükseltir, hem de bedenini rahatlatır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
