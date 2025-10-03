4 Ekim Cumartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün sana gökyüzündeki hareketlilik seni de etkisi altına alacak. Venüs ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, iş hayatında sana bir sürpriz yapabilir. Geçmişten bir rüzgar esecek ve tamamlanmamış bir projenin, belki de kaçırdığını düşündüğün bir fırsatın yeniden karşına çıkmasını sağlayabilir. Bu durumda ne yapacağını biliyorsun, değil mi? Daha önceki deneyimlerinle, bu kez çok daha bilinçli bir seçim yapacak, belki de o işi sonuca ulaştıracaksın.

İşte tam bu noktada Pallas'ın ileri hareketi devreye giriyor. Bu hareket, iş ortamında sana zihinsel netlik kazandıracak. Özellikle yaratıcı işlerle uğraşıyorsan, daha stratejik planlar geliştirebilir, belki de yeni bir vizyon oluşturabilirsin. Unutma, her kararın seni geleceğe bir adım daha yaklaştırıyor.

Peki ya aşk hayatın? İşte burada da Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu devreye giriyor. Kalbin, belki de unuttuğun bir aşka, eski bir hikayeye geri dönebilir. Ancak bu defa olaylara daha olgun ve bilinçli bir gözle bakıyorsun. Belki de bu, geçmişteki hatalarını düzeltme veya eski bir aşkı yeniden canlandırma fırsatı olabilir. Ancak ne olursa olsun, her zaman kendi mutluluğunu düşünmelisin unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…