2 Ekim Perşembe Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün gökyüzünü enerjisi ile saran Merkür, kariyer hayatında yeni bir sayfa açabileceğine işaret ediyor. Bu, sosyal çevrenden gelecek bir destek sayesinde olabilir. Belki de bir arkadaşının aracılığıyla hayatının fırsatını yakalayabilirsin. Ya da sana referans olan bir yöneticin sayesinde hayalindeki işe adım atabilirsin.

Öte yandan, bugün takım çalışmaları ve sosyal projeler de sana uzun vadede maddi ve manevi kazançlar sağlama potansiyeline sahip. Çevrendeki insanlara güvenin ve onlarla birlikte hareket etmeye özen göster. Belki de bir arkadaşının sana getireceği küçük bir öneri ya da iş birliği teklifi, hayatında büyük bir başarıyı tetikleyebilir. Bu yüzden sosyal çevrendeki bağlantılarını ihmal etmemeni öneriyoruz.

Aşk hayatında ise, Venüs ve Plüton'un oluşturduğu etkileşim, arkadaşlıkla başlayan bir ilişkinin tutkulu bir aşka dönüşmesine neden olabilir. Eğer bekar bir Balık burcuysan, sosyal çevrenden biriyle güçlü bir çekim yaşayabilirsin. Bu kişiyle kuracağın bağ, kalbinde unutulmaz bir yer edinebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…