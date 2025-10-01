2 Ekim Perşembe Balık Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, gökyüzünün enerjik ve hareketli gezegeni Merkür, bugün seninle kariyer hayatında taze bir dönemi müjdeliyor. Bu, belki de uzun zamandır beklediğin bir terfi ya da yeni bir iş fırsatı olabilir.

Bunun nasıl gerçekleşeceği konusunda ise bir ipucumuz var: Sosyal çevrenden gelecek bir destek bu yeni sayfanın anahtarı olabilir. Belki bir dostunun seni düşünerek getireceği bir iş teklifiyle karşılaşabilirsin ya da seni her zaman destekleyen ve yeteneklerini bilen bir yöneticinin referansı sayesinde hayalini kurduğun pozisyona adım atabilirsin.

Ancak unutma, bugün sadece bireysel kariyer hedeflerine odaklanmamakta fayda var. Çünkü Merkür, takım çalışmaları ve sosyal projelere de işaret ediyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…