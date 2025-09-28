onedio
29 Eylül Pazartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

29 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Eylül Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için oldukça özel bir gün olacak gibi görünüyor. İç dünyanda adeta bir enerji patlaması yaşanıyor ve bu enerji derinlerindeki tüm potansiyeli ortaya çıkarıyor. Mars ile Sirius etkisinin gücü, sezgilerini adeta bir radar gibi kullanmanı sağlıyor ve senin için en doğru yönü belirlemene yardımcı oluyor.

Bu süreci desteklemek için meditasyon ve ritüel bazlı uygulamaları hayatına dahil etmen, hem ruhunun hem de bedeninin arındığını ve şifalandığını hissetmeni sağlayacak. Bu uygulamalar sayesinde, kendini daha huzurlu, daha dengeli ve daha enerjik hissedeceksin. Yani bugün, içsel enerjinin derinliklerine dalmanın ve orada saklı kalmış olan gücünü keşfetmenin tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

