27 Eylül Cumartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün senin için öyle bir gün ki hayal gücün ve bedensel deneyimlerin adeta bir dansa başlıyor. Ay ile Venüs'ün kozmik karesi, seni bir anda duygusal bir volkan gibi patlayabileceğin bir noktaya getiriyor. Ancak, bu ani duygusal patlamaların seni yıldırmasına izin verme! Bu patlamaları yaratıcı bir enerjiye dönüştürmenin yollarını bulabilirsin.

Ay'ın Yay burcuna geçiş yaptığı bugün, hareket etmek, belki de açık havada minik keşifler yapmak çok iyi olabilir. Belki bir parkta yeni bir yol keşfedersin ya da belki de bir ağaca tırmanmayı dener ve çocukluğunun o özgür ruhunu yeniden yaşarsın. Bedensel farkındalık oyunlarıyla, belki de yoga ya da meditasyonla, ruhunu ve enerjini besleyebilirsin. Her hareketinle, her nefesinle kendine daha da yakınlaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...