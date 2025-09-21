onedio
22 Eylül Pazartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

22 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Eylül Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, haftanın ilk gününde enerji adeta dalgalar halinde üzerine gelecek! Tıpkı bir balığın suyun içindeki zarif ve akıcı hareketleri gibi, sen de bu enerjiyi kullanarak hafif hareketlerle, meditasyonla ve yaratıcı aktivitelerle kendini dengeleyebilirsin. Bu enerjiyi yönetmek ve kontrol etmek, zihnini ve bedenini bir uyum içinde çalıştıracak ve böylece gün boyunca kendini daha iyi hissetmene yardımcı olacak.

Ama unutma, bu enerjiyi sürdürmek için kendini beslemeyi ihmal etmemelisin! Gün boyunca, küçük ritüellerle kendine zaman ayırarak, enerjini yükseltebilirsin. Belki bir fincan sıcak çay, belki birkaç dakikalık sessizlik ya da belki de birkaç sayfa kitap okumak... Bu küçük ritüeller, sadece enerjini değil, aynı zamanda ruh halini de yükseltecek ve böylece haftaya güçlü bir başlangıç yapmanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

