Airfryer'da Kumpir ve Portakallı Zencefilli Mini Havuç Kekler Nasıl Yapılır?

Baharatlı Simit Kraker

Malzemeler:

60 gram tereyağı

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

2 su bardağı un

1 çay bardağı susam

Yapılışı:

1. Geniş bir kaseye tereyağı, zeytinyağı, süzme yoğurt, yumurta, üzüm sirkesi, kabartma tozu, tuz, kekik, pul biber ve unu ekleyip yoğurun.

2. Hamurdan parçalar alıp elinizde hamuru uzun hale getirin ve uçlarından yapıştırıp simit şeklini verin.

3. Üst kısımlarını susama banıp hazneye yerleştirin ve 170 derecede 20 dakika pişirin.

Karnabahar Steak

Malzemeler:

2 dilim karnabahar

Sosu İçin:

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı biberiye

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Bir kasede sosu için olan tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

2. Hazırladığınız sosu karnabaharların her yerine gelecek şekilde sürün. 180 derecede 20 dakika pişirin.

Havuçlu Cevizli Mini Kek

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

1 adet rendelenmiş havuç

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta ve toz şekeri köpük olana dek çırpın.

2. Üzerine havuç ve ceviz hariç tüm malzemeleri ekleyip tekrar çırpın. Ardından rendelenmiş havuç ve ceviz parçalarını ekleyin.

3. Harcı muffin kalıplarına 1 parmak boşluk kalacak şekilde pay edin. Hazneye yerleştirip 170 derecede 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun!