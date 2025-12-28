Ne Kadar Şef Gibi Düşünüyorsun?
Sana göre yemek yapmak sadece tarife uymak mı yoksa biraz da yaratıcılık mı? Bu testle birlikte mutfağa bir bir aşçı gibi mi giriyorsun onu öğreneceğiz! Bakalım sen mutfakta ne kadar şef gibi düşünüyorsun? 👇
1. Bir yemeğin tadına baktın ve bir şey eksik gibi geldi. İlk olarak ne yaparsın?
2. Tarif sana “İsteğe göre baharat ekleyin.” diyor. Sen ne yaparsın?
3. Sebzeleri pişirirken en çok neye dikkat edersin?
4. Bir yemeği sunarken en çok neye özen gösterirsin?
5. Sana göre Türk mutfağında yapması en zor lezzet hangisi?
6. Saatlerce uğraşıp yemek hazırladın ve sonuç pek de beklediğin gibi olmadı, ne yaparsın?
7. Peki, yemek konusunda seçici misin?
8. Akşam arkadaşlarını yemeğe çağırdın, onlara nasıl bir sofra hazırlarsın?
Şeflik sana biraz uzak gibi...
Şef gibi inisiyatif alabiliyorsun!
Şef gibi düşünmeye başlamışsın!
Sana artık "şef" diyebiliriz!
