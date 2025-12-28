Ne Kadar Şef Gibi Düşünüyorsun?

Sen mutfakta daha ziyade pratik lezzetleri tercih ediyorsun. Senin için yemeğin sunumundan çok seni doyurabilmesi önemli! Yemek hazırlarken elinde tarif varsa içini rahatlatıyor, kendine güvensen de yine de risk almak istemiyorsun. Yemek senin için yaratıcılıktan çok işlevsel bir şey. Senin mutfakta, istikrarlı ve risksiz bir yaklaşım. Klasik tatlardan şaşmıyorsun ve çoğu zaman sonuç seni üzmüyor. Şef gibi değilsin ama sağlam bir ev mutfağı mantığın var.