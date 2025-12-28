onedio
Ne Kadar Şef Gibi Düşünüyorsun?

İrem Coşkun
28.12.2025 - 19:31

Sana göre yemek yapmak sadece tarife uymak mı yoksa biraz da yaratıcılık mı? Bu testle birlikte mutfağa bir bir aşçı gibi mi giriyorsun onu öğreneceğiz! Bakalım sen mutfakta ne kadar şef gibi düşünüyorsun? 👇

1. Bir yemeğin tadına baktın ve bir şey eksik gibi geldi. İlk olarak ne yaparsın?

2. Tarif sana “İsteğe göre baharat ekleyin.” diyor. Sen ne yaparsın?

3. Sebzeleri pişirirken en çok neye dikkat edersin?

4. Bir yemeği sunarken en çok neye özen gösterirsin?

5. Sana göre Türk mutfağında yapması en zor lezzet hangisi?

6. Saatlerce uğraşıp yemek hazırladın ve sonuç pek de beklediğin gibi olmadı, ne yaparsın?

7. Peki, yemek konusunda seçici misin?

8. Akşam arkadaşlarını yemeğe çağırdın, onlara nasıl bir sofra hazırlarsın?

Şeflik sana biraz uzak gibi...

Sen mutfakta daha ziyade pratik lezzetleri tercih ediyorsun. Senin için yemeğin sunumundan çok seni doyurabilmesi önemli! Yemek hazırlarken elinde tarif varsa içini rahatlatıyor, kendine güvensen de yine de risk almak istemiyorsun. Yemek senin için yaratıcılıktan çok işlevsel bir şey. Senin mutfakta, istikrarlı ve risksiz bir yaklaşım. Klasik tatlardan şaşmıyorsun ve çoğu zaman sonuç seni üzmüyor. Şef gibi değilsin ama sağlam bir ev mutfağı mantığın var.

Şef gibi inisiyatif alabiliyorsun!

Sen mutfakta bazen küçük inisiyatifler alıyorsun ama kontrolü de elden bırakmıyorsun. Mutfakta ne çok risk alan ne de sıradan birisin, o dengeyi bulmuşsun! Yemeğin lezzetini önemsiyorsun ama senin için asıl önemli olan o tarifi düzgün bir şekilde yapabilmek. Çoğu zaman bir şef gibi düşünmeye yaklaşıyorsun ama hala risk almaktan çekiniyorsun. 'Ya güzel olmazsa!' kaygın bazen sana engel oluyor. Biraz daha cesaret, seni başka bir seviyeye taşıyabilir.

Şef gibi düşünmeye başlamışsın!

Sen artık çoğu zaman tarife bağlı kalmadan doğaçlama bir şekilde yemek yapabiliyorsun. Alışılmış lezzetlere farklı dokunuşlar eklemekten çekinmiyorsun. Neyle ne iyi gider yavaş yavaş çözmüşsün ve bu da senin sınırlarını aşmanı sağlamış! Hataları öğrenme fırsatı olarak görüyorsun. Bu bakış açısı seni klasik bir ev aşçısından ayırıyor. Şef refleksin ciddi şekilde gelişmiş. Tebrikler!

Sana artık "şef" diyebiliriz!

Sen mutfağa resmen bir şef gibi giriyorsun! Yemeği sadece yemek olarak değil, bir fikir ve deneyim olarak da görüyorsun. Malzemelerin birbiriyle ilişkisine odaklanıyor ve sunuma önem veriyorsun. Hata yapmak seni korkutmuyor, aksine geliştiriyor! Mutfakta sezgilerin güçlü, bakış açın geniş. Artık geleneksel lezzetlerin dışına çıkıp dünya mutfağından tatlar da denemeye başlamışsın! Bu da senin mutfaktaki özgüveninin artırıyor! Kısacası, sen gerçekten şef gibi düşünüyorsun.

