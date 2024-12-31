Yılbaşı Ritüeli Nasıl Yapılır? 2025 Yılında Para, Şans, Aşk, Mutluluk ve Huzur İçin En Özel Yılbaşı Ritüelleri

Yepyeni bir yıla bolluk, bereket, para, aşk, mutluluk ve şansla girmek için hemen her toplumda farklılık gösteren yılbaşı ritüelleri vardır. Ritüeller de hedeflenen de her toplumda farklıdır. Aynı ritüeller bile farklı amaçlarla yapılabilir.

En çok dikkat çeken yılbaşı ritüelleri kötü ruhları uzaklaştırmak, iyilik ve güzellikleri davet etmek için de düzenlenir. Bazı kültürlerde mezarlık ziyaretleri, tütsü ve ağaç yakma gelenekleriyle, bir önceki yıl aramızdan ayrılan kişilerin ruhu için de yılbaşı ritüelleri yapılır.

Bakalım bizim sizin için seçtiğimiz yılbaşı ritüelleri nasıl yapılıyor. 👇