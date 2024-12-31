Yılbaşı Ritüeli Nasıl Yapılır? 2025 Yılında Para, Şans, Aşk, Mutluluk ve Huzur İçin En Özel Yılbaşı Ritüelleri
Yılbaşı Ritüeli Nasıl Yapılır? 2025 Yılında Para, Şans, Aşk, Mutluluk ve Huzur İçin En Özel Yılbaşı Ritüelleri
Yılın son günü geldi çattı! Dünyanın hemen her yerinde farklı gelenekler ve ritüellerle yılbaşı kutlanıyor. Kimileri para, bolluk ve bereket için kimileri de aşk, şans ve sağlık için ritüeller yapıyor. Hepimiz için yeni başlangıçların habercisi olan yılbaşında kim daha mutlu, daha sağlıklı, daha zengin olmayı istemez ki? Hadi birbirinden ilginç ve özel yılbaşı ritüelleriyle 2025'te umut dolu başlangıçlar yapalım...
İşte, yılbaşı ritüelleri ve en özel yeni yıl gelenekleri...
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Yılbaşı Ritüeli Nedir? Yeni Yıl Ritüelleri Nasıl Yapılır?
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1. Baklagil Yeme veya Baklagil Serpme Ritüeli
2. Nar Kırma Ritüeli
3. Bir Günde 12 Öğün Yemek Yeme
4. Tuz Serpme Ritüeli
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5. Yılbaşı Ekmeği Yapma ya da Ekmek Sallama Ritüeli
6. Üzüm Yeme Ritüeli
7. Su Döküp Şeker Serpme Ritüeli
8. Soğan Asma Ritüeli
9. Sürpriz Saklamak
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10. Kırmızı İç Çamaşırı Giyme Ritüeli
11. Kokina Hediye Etme Ritüeli
12. Yeni Yıl Kararları Almak
13. Yılbaşı Ağacı Süsleme ve Yakma Ritüeli
14. Yastığın Altına Ökse Otu Saklama Geleneği
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15. Okyanusa Beyaz Çiçekler Fırlatma Geleneği
16. Yeni Yıla Öpüşerek Girme Geleneği
17. Tabak Kırma Geleneği
18. Yılbaşı Alışverişi Yapmak
19. Su Akıtma Geleneği
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20. Su Altı Ağacı Dikme Ritüeli
21. Boş Valizle Sokaklarda Koşmak
Yılbaşı ritüelleri saymakla bitmez! İşte, hemen her toplumda yeri olan diğer yılbaşı gelenekleri ve ritüelleri 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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