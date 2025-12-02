Yılbaşı Hangi Güne Denk Geliyor? 31 Aralık ve 1 Ocak Resmi Tatil mi?

Resmi tatiller takvimine göre, yılık ilk günü olan 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edilir. Bu nedenle tüm kamu kurumları kapalı olacaktır. Okullar da 1 Ocak 2026 Perşembe günü tatil olacak.

Peki, Yılbaşı Tatili Ne Kadar Sürecek?

Her yıl olduğu gibi, 2026 yılbaşı tatili de 1 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleşecek. Ancak bu yıl, 2 Ocak Cuma günü yıllık izin alan vatandaşlar, hafta sonuyla birleştirerek yılbaşı tatillerini 4 günlüke çıkarabilirler.