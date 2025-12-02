onedio
Yılbaşı Hangi Güne Denk Geliyor? 31 Aralık ve 1 Ocak Resmi Tatil mi?

Yılbaşı Hangi Güne Denk Geliyor? 31 Aralık ve 1 Ocak Resmi Tatil mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.12.2025 - 14:48

2025 yılının son ayı ile birlikte yeni yıl için geri sayım başladı! Yılbaşı heyecanı dünyanın hemen her yerini sararken, 2026'dan beklentiler de artmaya başladı. Tabii ilk iş 31 Aralık ve 1 Ocak günlerini planlayarak 2026 yılbaşı tatili için hazırlık yapmak oldu. Tam da bu yüzden, milyonlarca kişi yılbaşı tatilinin hafta içine mi yoksa hafta sonuna mı denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, yılbaşı ne zaman? Yılbaşı hangi güne denk geliyor? 2026 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak resmi tatil mi? 

İşte, detaylar...

Yılbaşı Ne Zaman? Yılbaşı Hangi Güne Denk Geliyor?

Yılbaşı Ne Zaman? Yılbaşı Hangi Güne Denk Geliyor?

Bu yıl 31 Aralık günü Çarşamba'ya, 1 Ocak ise Perşembe gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelen yılbaşı gecesi ise 31 Aralık 2025 Çarşamba gecesini, 1 Ocak 2026 Perşembe gününün bağlayan gece olacak. 

Yani, 31 Aralık gecesinin bitimiyle saat 00.00'da 2026 yılına gireceğiz ve tarihler 1 Ocak'ı gösterecek.

31 Aralık Yarım Gün mü? Resmi Tatil mi?

31 Aralık Yarım Gün mü? Resmi Tatil mi?

31 Aralık günü, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmez. Bu nedenle bu yıl da 31 Aralık Çarşamba günü, eğitim kurumları ve devlet daireleri faaliyetlerine devam edecektir.

1 Ocak Resmi Tatil mi? Yılbaşı Tatili Kaç Gün?

1 Ocak Resmi Tatil mi? Yılbaşı Tatili Kaç Gün?

Resmi tatiller takvimine göre, yılık ilk günü olan 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edilir. Bu nedenle tüm kamu kurumları kapalı olacaktır. Okullar da 1 Ocak 2026 Perşembe günü tatil olacak.

Peki, Yılbaşı Tatili Ne Kadar Sürecek?

Her yıl olduğu gibi, 2026 yılbaşı tatili de 1 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleşecek. Ancak bu yıl, 2 Ocak Cuma günü yıllık izin alan vatandaşlar, hafta sonuyla birleştirerek yılbaşı tatillerini 4 günlüke çıkarabilirler.

Yılbaşında Eczaneler Açık mı? Bankalar ve Kamu Kuruluşları Açık mı?

Yılbaşında Eczaneler Açık mı? Bankalar ve Kamu Kuruluşları Açık mı?

Yılın ilk günü olan 1 Ocak resmi tatil olduğu için kamu kurumları, bankalar ve eczaneler kapalı olacaktır. Eğitim kurumları da dahil olmak üzere okullar, 1 Ocak 2026 Perşembe günü tatil ilan edilecektir. Ancak vatandaşlarımız, nöbetçi eczaneler aracılığıyla gereken işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
