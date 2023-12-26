Noel Baba Gerçekte Kimdir ve Nasıl Ortaya Çıktı? İşte, Noel Baba Hakkında Merak Edilenler

Yeni yıl denilince akla onun adı gelir! Yılbaşının en özel karakteri olan Noel Baba ve hediyeleri hepimizi heyecanlandırır. Dünyanın pek çok yerinde çocuk ya da büyükler yılbaşı ağacının altındaki hediyelerin Noel Baba'dan gelmesini hayal eder. Bacalara çoraplar asılır, Noel Baba'nın kızağı ve uçan geyikleri hayal edilir. Peki, Noel Baba kimdir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Noel Baba aslen nereli?

Bakalım, Noel Baba gerçekte kim...