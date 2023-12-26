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Noel Baba Gerçekte Kimdir ve Nasıl Ortaya Çıktı? İşte, Noel Baba Hakkında Merak Edilenler

Noel Baba Gerçekte Kimdir ve Nasıl Ortaya Çıktı? İşte, Noel Baba Hakkında Merak Edilenler

Yeni yıl
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.12.2023 - 22:02

Yeni yıl denilince akla onun adı gelir! Yılbaşının en özel karakteri olan Noel Baba ve hediyeleri hepimizi heyecanlandırır. Dünyanın pek çok yerinde çocuk ya da büyükler yılbaşı ağacının altındaki hediyelerin Noel Baba'dan gelmesini hayal eder. Bacalara çoraplar asılır, Noel Baba'nın kızağı ve uçan geyikleri hayal edilir. Peki, Noel Baba kimdir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Noel Baba aslen nereli? 

Bakalım, Noel Baba gerçekte kim...

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Noel Baba Kimdir?

Noel Baba Kimdir?

Noel Baba olduğu düşünülen 'Aziz Nicholaos' hakkında pek fazla şey bilinmiyor. Ancak Aziz Nicholaos'ın M.S. 3. yüzyılın sonunda, günümüzde Antalya şehrinin bulunduğu Patara bölgesinde küçük bir köyde dünyaya geldiği düşünülüyor. 

Efsanelere göre 'Santa Klaus' olarak da bilinen Aziz Nicholaos, ilk kez Hollandalı göçmenler tarafından ABD'nin New Amsterdam, yani bugünkü adıyla New York şehrine ulaştırılmıştır.

Ailesinden kalan büyük servetini yardıma muhtaç kişilere harcadığı düşünülen Nicholaos, hayatını insanlığa hizmete adamış.

Ailesinden kalan büyük servetini yardıma muhtaç kişilere harcadığı düşünülen Nicholaos, hayatını insanlığa hizmete adamış.

Çizimlerde kutsal bir adam olarak tasvir edilen Aziz Nicholaos, Hristiyan bir din adamı. Ailesinden kalan büyük servetini hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerle paylaştığı düşünülen Nicholaos, hayatını Tanrı'ya ve insanlara hizmet etmeye adamış.

Noel Baba Nasıl Ortaya Çıktı?

Noel Baba Nasıl Ortaya Çıktı?

Aziz Nicholaos'ı anma günü 6 Aralık'ta bayram olarak kutlanır. Bayram boyunca çocuklara hediyeler verilir. Böylece Aziz Nicholaos'ın yardımseverliği, kendini Tanrı'ya ve insanlara hizmete adayan kişiliği çocuklara dağıtılan hediyelerle özdeşleşir.

Noel Baba'nın İlk Tasviri Ne Zaman Ortaya Çıktı? Noel Baba'nın Kırmızı Kostümü Nasıl Tasarlandı?

Noel Baba'nın İlk Tasviri Ne Zaman Ortaya Çıktı? Noel Baba'nın Kırmızı Kostümü Nasıl Tasarlandı?

Noel Baba'nın ilk tasviri 1863 yılında New York'ta yayınlanan Harper's Weekly dergisi için çizilen bir karikatürdür. 

Karikatürün çizeri Thomas Nast, Noel Babayı 'A Visit from St. Nicholas' (Noelden Önceki Gece) şiirinden etkilenerek çizdi. 

Bugünkü Noel Baba figürü Haddon Sundblum tarafından çizildi. 1931 yılında Coca-Cola reklam kampanyası için tasarlanan Noel Baba kostümünün rengi ise Coca-Cola'nın baskı renginden ilham alındı. 

Haddon Sundblum, Noel Baba'yı şişman, beyaz sakallı, beyaz kürk detaylı kırmızı kostümlü, beyaz ponponlu şapkalı, siyah kemerli ve çizmeli olarak çizdi. Noel Baba'nın bu imajı çok geçmeden tüm dünyada sevildi. Günümüzde Noel Baba denildiğinde akla gelen tek figür haline geldi.

Noel Baba Nereli? Noel Baba Antalyalı mı?

Noel Baba Nereli? Noel Baba Antalyalı mı?

Noel Baba olarak bilinen Aziz Nicholaos’ın 6 Aralık 343 yılında, 65 yaşında öldüğü düşünülüyor. Haçlı Seferleri sırasında Bari'den gelen tüccarlar tarafından 20 Nisan 1087'de kemikleri çalınarak Bari'ye götürülen Noel Baba'nın kemikleri bazilikaya gömülü. 

Aziz Nikolaos'ın kemiklerinin bir kısmının ise hâlâ Antalya, Demre'de olduğu düşünülüyor. Noel Baba'dan geriye kalanlar, Antalya Müzesi'nde saklanıyor.

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Noel Baba Gerçek mi, Yoksa Kurgu mu?

Noel Baba Gerçek mi, Yoksa Kurgu mu?

Noel Baba birçok dilde, aziz, Nikola (Klaus), Noel ve baba sözcüklerinin türevlerinden oluşturulmuş isimlerle anılır. 

Santa Claus, Papa Noel, bazı Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde Kris Kringle ismi ve ilk kez Martin Luther tarafından kullanılan Almanca 'Christkind' (Çocuk Mesih) adının yozlaşmış hali de yazılı kaynaklarda geçen isimleri arasındadır. Noel Baba'nın kurgu bir karakter olduğu düşünülür.

Mektupları Hazırlayın: Noel Baba'nın Adresi, Posta Kodu ve E-Posta Adresi Nedir?

Mektupları Hazırlayın: Noel Baba'nın Adresi, Posta Kodu ve E-Posta Adresi Nedir?

Kuzey Kutbu'ndaki posta ofisi yetkilileri, her yıl 'Santa, North Pole (Noel Baba, Kuzey Kutbu)' adresiyle gönderilen 500 bin civarında mektup olduğunu söylüyorlar. Noel Baba adına açılmış en popüler internet adresiyse: 'EmailSanta.com' 

Noel Baba adına açılan internet adreslerine de her yıl binlerce e-posta atılıyor. Bu yıl siz de şansınızı denemek ister misiniz?

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