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Antalya'dan Noel Babanın Köklerine Aziz Nikolaos Müzesi! Peki Kars Aziz Nikolaos Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Antalya'dan Noel Babanın Köklerine Aziz Nikolaos Müzesi! Peki Kars Aziz Nikolaos Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 00:30

Plajları, koyları ve tarihi yapılarıyla turizm başkenti olan Antalya'nın Demre ilçesinde yer alan Aziz Nikolaos Müzesi ziyaretçilerini bekliyor. Aziz Nikolaos inancıyla bütünleşen Noel Baba geleneği ve bu efsaneleşmiş karakterin izlerini taşıyan müze, ziyaretçilerini adeta tarihin derinliklerine götürüyor. Noel Baba'nın izini sürmek ve hikayesini daha yakından tanımak isteyenler için mükemmel bir durak haline geliyor. Peki, Aziz Nikolas Müzesi nerede? Nasıl gidilir? 

İşte, Aziz Nikolas Müzesi hakkında bilmeniz gerekenler...

Aziz Nikolaos Müzesi, 3. yüzyılın ikinci yarısında Patara'da dünyaya gelip Myra'da psikoposluk yapan dünyaca ünlü Aziz Nikolaos'a yani namıdiğer, Noel Baba'ya adanmıştır.

Aziz Nikolaos Müzesi, 3. yüzyılın ikinci yarısında Patara'da dünyaya gelip Myra'da psikoposluk yapan dünyaca ünlü Aziz Nikolaos'a yani namıdiğer, Noel Baba'ya adanmıştır.

Aziz Nikolaos Müzesi, Antalya'nın Demre ilçesinde konuklarını ağırlıyor. Müzede, başta eski Rusya Çarlığı olmak üzere neredeyse tüm Avrupa'da en popüler aziz haline gelmiş olan Aziz Nikolaos'un hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, müzede Aziz Nikolaos'un kullandığı eşyalar ve mektuplar da sergilenmektedir.

Aziz Nikolaos Müzesi'nin Tarihi

Aziz Nikolaos Müzesi'nin Tarihi

Aziz Nikolaos Müzesi'nin tarihi, yazılı kaynaklara göre 4. yüzyıla dayanmaktadır. Pek çok kaynağa göre Aziz Nikolaos, M.S. 243 yılında Patara kentinde dünyaya gelmiş ve M.S. 285 yılında yerleştiği Myra'da (Demre), M.S. 326 yılında hayatını kaybetmiştir. Yaşamı boyunca hayırseverlik ve yardımseverlik faaliyetlerinde bulunan Nikolaos, halk tarafından sevilen ve saygı duyulan bir din adamı haline gelmiştir. Nikolaos, M.S. 285 yılından itibaren psikoposluk yaptığı Demre'de ölümünden sonra, mezarı bir kilise haline getirilmiştir. Tarihi dokusu ve benzersiz mimarisiyle bu kilise, günümüze kadar ayakta kalmayı başarmıştır. 

Günümüzde Aziz Nikolaos Müzesi olarak anılan kilise, 1956 yılında yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Demre Çayının taşınları sonucunda toprak altında kalan kilise keşfinden uzun bir süre sonra, 1994 yılında ziyarete açılmıştır. Müzede, Aziz Nikolaos'un hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi veren yazılar, resimler, fotoğraflar ve eşyalar sergilenmektedir. Müzede ayrıca, Aziz Nikolaos'un mezarı ve heykeli de bulunmaktadır.

Aziz Nikolaos Müzesi'nin İçerisinde Neler Var?

Aziz Nikolaos Müzesi'nin İçerisinde Neler Var?

Her yıl 6 Aralık tarihinde Hristiyan Ortodoks mezhebi inancına mensup çok sayıda ziyaretçinin akınına uğrayan Aziz Nikolaos Müzesi'nde, saygıdeğer din adamının hayatına dair pek çok kıymetli eser bulunmaktadır. 

Müzesi'nin İçerisinde

  • Aziz Nikolaos'un mezarı

  • Aziz Nikolaos'un heykeli

  • Aziz Nikolaos'un kullandığı eşyalar

  • Aziz Nikolaos'un yazdığı mektuplar

  • Aziz Nikolaos'un hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi veren yazılar

  • Aziz Nikolaos'un resimleri

  • Aziz Nikolaos'un fotoğrafları yer almaktadır.

Müze, ziyaretçilerine sunduğu görkemli bir mimari ve zengin bir tarih ile Antalya'da mutlaka görülmesi gereken bir yerlerinden biri.

Müze, ziyaretçilerine sunduğu görkemli bir mimari ve zengin bir tarih ile Antalya'da mutlaka görülmesi gereken bir yerlerinden biri.

Müzesi'nin içerisinde, ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken ise Aziz Nikolaos'un mezarı ve heykeli. 4. yüzyılda yapılmış olan mezar, günümüze kadar oldukça iyi korunmuş durumdadır. Aziz Nikolaos'un bronzdan yapılmış heykeli ise 19. yüzyıla aittir. 

  • Müzede yer alan ve Aziz Nikolaos'un kullandığı eşyalar arasında; şapka, asa, elbiseler ve ayakkabılar yer almaktadır. 

  • Namı-diğer Noel Baba'nın hayatını ve kaleme aldığı çalışmalarını gözler önüne seren eserler arasında ise onun başarılı bir piskopos, hayırsever ve çocuk sevgisiyle dolu biri olduğu dikkat çekmektedir.

Aziz Nikolaos Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Aziz Nikolaos Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Demre ilçesi, Antalya il merkezine yaklaşık olarak 150 km uzaklıktadır. Aziz Nikolaos Müzesi ise Demre'nin Gökyazı mevkiindeki yer alıyor. Müzeye gitmek için toplu taşıma ya da özel araçları tercih edebilirsiniz. 

Aziz Nikolaos Müzesi'ne Otobüsle Nasıl Gidilir?

Müzeyi ziyaret etmek için Antalya il merkezinden Demre'ye giden otobüsleri ya da minibüsleri kullanabilirsiniz. 

Aziz Nikolaos Müzesi'ne Arabayla Nasıl Gidilir?

Ziyarete kendi arabanızla gitmek isterseniz, Antalya il merkezinden Demre'ye giden D400 karayolunu takip etmelisiniz.

Aziz Nikolaos Müzesi'ne Yolculuk Kaç Saat Sürer?

Aziz Nikolaos Müzesi'ne Yolculuk Kaç Saat Sürer?

Antalya il merkezinden Aziz Nikolaos Müzesi'ne otobüs, minibüs, taksi ya da araba kiralayarak gidebilirsiniz. Şehir merkezine yaklaşık 150 kilometrelik mesafedeki müzeye yolculuk yaklaşık 2 saat 30 dakika sürmektedir.

Aziz Nikolaos Müzesi'nin Adresi ve Konumu

Adres: Gökyazı, İlkokul Cd. 1. Sk., 07570 Demre/Antalya

Telefon:  0 242 871 60 01

KONUM

Aziz Nikolaos Müzesi'nin Giriş Ücreti Ne Zaman Ziyaret Edilebilir?

Aziz Nikolaos Müzesi'nin Giriş Ücreti Ne Zaman Ziyaret Edilebilir?

Aziz Nikolaos Müzesi, her gün ziyarete açıktır. Müzenin ziyaret saatleri: 

Açılış Saati: 08.30 

Kapanış Saati: 20.00 

Son Ziyaretçi Saati: 19.45 

Aziz Nikolaos Müzesi'nin giriş ücreti ise 17 euro olarak belirlenmiştir. Ayrıca arzu eden ziyaretçiler giriş için Müzekart da kullanabililer. Seyahatinizden önce güncel fiyatlar hakkında bilgi almak için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Müze ve Ören Yeri Ücretleri' sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI MÜZE VE ÖREN YERİ ÜCRETLERİ

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