Antalya'dan Noel Babanın Köklerine Aziz Nikolaos Müzesi! Peki Kars Aziz Nikolaos Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Aziz Nikolaos Müzesi'nin tarihi, yazılı kaynaklara göre 4. yüzyıla dayanmaktadır. Pek çok kaynağa göre Aziz Nikolaos, M.S. 243 yılında Patara kentinde dünyaya gelmiş ve M.S. 285 yılında yerleştiği Myra'da (Demre), M.S. 326 yılında hayatını kaybetmiştir. Yaşamı boyunca hayırseverlik ve yardımseverlik faaliyetlerinde bulunan Nikolaos, halk tarafından sevilen ve saygı duyulan bir din adamı haline gelmiştir. Nikolaos, M.S. 285 yılından itibaren psikoposluk yaptığı Demre'de ölümünden sonra, mezarı bir kilise haline getirilmiştir. Tarihi dokusu ve benzersiz mimarisiyle bu kilise, günümüze kadar ayakta kalmayı başarmıştır.

Günümüzde Aziz Nikolaos Müzesi olarak anılan kilise, 1956 yılında yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Demre Çayının taşınları sonucunda toprak altında kalan kilise keşfinden uzun bir süre sonra, 1994 yılında ziyarete açılmıştır. Müzede, Aziz Nikolaos'un hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi veren yazılar, resimler, fotoğraflar ve eşyalar sergilenmektedir. Müzede ayrıca, Aziz Nikolaos'un mezarı ve heykeli de bulunmaktadır.