Antalya'dan Noel Babanın Köklerine Aziz Nikolaos Müzesi! Peki Kars Aziz Nikolaos Müzesi'ne Nasıl Gidilir?
Antalya'dan Noel Babanın Köklerine Aziz Nikolaos Müzesi! Peki Kars Aziz Nikolaos Müzesi'ne Nasıl Gidilir?
Plajları, koyları ve tarihi yapılarıyla turizm başkenti olan Antalya'nın Demre ilçesinde yer alan Aziz Nikolaos Müzesi ziyaretçilerini bekliyor. Aziz Nikolaos inancıyla bütünleşen Noel Baba geleneği ve bu efsaneleşmiş karakterin izlerini taşıyan müze, ziyaretçilerini adeta tarihin derinliklerine götürüyor. Noel Baba'nın izini sürmek ve hikayesini daha yakından tanımak isteyenler için mükemmel bir durak haline geliyor. Peki, Aziz Nikolas Müzesi nerede? Nasıl gidilir?
İşte, Aziz Nikolas Müzesi hakkında bilmeniz gerekenler...
Aziz Nikolaos Müzesi, 3. yüzyılın ikinci yarısında Patara'da dünyaya gelip Myra'da psikoposluk yapan dünyaca ünlü Aziz Nikolaos'a yani namıdiğer, Noel Baba'ya adanmıştır.
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