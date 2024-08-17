İpek Yolu Üzerindeki Krallar Diyarı Ani Arkeoloji Alanı! Peki Kars Ani Arkeoloji Alanı'na Nasıl Gidilir?
İpek Yolu Üzerindeki Krallar Diyarı Ani Arkeoloji Alanı! Peki Kars Ani Arkeoloji Alanı'na Nasıl Gidilir?
Doğu Anadolu'nun kalbinde yer alan Kars, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile büyüleyici şehirlerimizden biri! Türkiye'nin rakımı en yüksek il merkezlerinden biri olan Kars'ın eşsiz güzelliklerinden biri olan Ani Arkeoloji Kenti'ne yolculuğa hazır olun. Hem tarih severlerin hem de doğa tutkunlarının ziyaret etmek isteyeceği bu destinasyonda, geçmişe gideceksiniz. Şimdi, gizemli ve büyüleyici yerde bir gezintiye çıkmaya hazır mısınız?
İşte, Ani Tarihi Kenti hakkında bilmeniz gerekenler...
Ani Arkeoloji Alanı'nın Tarihi: "İpek Yolu üstündeki 100 bin nüfuslu Krallar Diyarı”
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