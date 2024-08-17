İpek Yolu Üzerindeki Krallar Diyarı Ani Arkeoloji Alanı! Peki Kars Ani Arkeoloji Alanı'na Nasıl Gidilir?

10. ve 11. yüzyıllarda önemli bir ticaret ve kültür merkezi haline gelen Ani'de yüzyıllar boyunca birçok kilise, manastır ve kale inşa edildi. Bu yüzden yalnızca kültürel bir miras değil, dini ve tarihi de bir mirastır Ani!

12. yüzyılda Selçuklular tarafından fethedilen Ani, bu dönemde de önemli bir kültür merkezi haline geldi. Fakat bu olağan üstü merkez, 13. yüzyılda Moğol istilası ile yıkıldı.

Ani, günümüzde Türkiye'nin Kars ilinde yer alıyor. Ani Arkeoloji Alanı ise 2016 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Tarihe tanıklık etmiş Ani, Türkiye'nin önemli kültürel miraslarından biri.