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İpek Yolu Üzerindeki Krallar Diyarı Ani Arkeoloji Alanı! Peki Kars Ani Arkeoloji Alanı'na Nasıl Gidilir?

İpek Yolu Üzerindeki Krallar Diyarı Ani Arkeoloji Alanı! Peki Kars Ani Arkeoloji Alanı'na Nasıl Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 00:37

Doğu Anadolu'nun kalbinde yer alan Kars, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile büyüleyici şehirlerimizden biri! Türkiye'nin rakımı en yüksek il merkezlerinden biri olan Kars'ın eşsiz güzelliklerinden biri olan Ani Arkeoloji Kenti'ne yolculuğa hazır olun. Hem tarih severlerin hem de doğa tutkunlarının ziyaret etmek isteyeceği bu destinasyonda, geçmişe gideceksiniz. Şimdi, gizemli ve büyüleyici yerde bir gezintiye çıkmaya hazır mısınız?

İşte, Ani Tarihi Kenti hakkında bilmeniz gerekenler...

Ani Arkeoloji Alanı'nın Tarihi: "İpek Yolu üstündeki 100 bin nüfuslu Krallar Diyarı”

Ani Arkeoloji Alanı'nın Tarihi: "İpek Yolu üstündeki 100 bin nüfuslu Krallar Diyarı”

Tarihi kaynaklara göre Ani'nin kökleri, M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanıyor. MÖ 8. yüzyılda, Urartular tarafından inşa edilen Ani Kalesi, hâlâ görenleri büyüleyen bir ihtişama sahip. Medeniyetlerin beşiği olan Ani, M.Ö. 6. yüzyılda Perslerin egemenliğine girdi. M.Ö. 331 yılında Büyük İskender'in egemenliğine; daha sonra ise sırasıyla Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu'nun egemenliği altına girdi.

Ani, 961 yılında, Ermeni Krallığı'nın başkenti oldu!

Ani, 961 yılında, Ermeni Krallığı'nın başkenti oldu!

10. ve 11. yüzyıllarda önemli bir ticaret ve kültür merkezi haline gelen Ani'de yüzyıllar boyunca birçok kilise, manastır ve kale inşa edildi. Bu yüzden yalnızca kültürel bir miras değil, dini ve tarihi de bir mirastır Ani! 

12. yüzyılda Selçuklular tarafından fethedilen Ani, bu dönemde de önemli bir kültür merkezi haline geldi. Fakat bu olağan üstü merkez, 13. yüzyılda Moğol istilası ile yıkıldı.

Ani, günümüzde Türkiye'nin Kars ilinde yer alıyor. Ani Arkeoloji Alanı ise 2016 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Tarihe tanıklık etmiş Ani, Türkiye'nin önemli kültürel miraslarından biri.

Ani Arkeoloji Alanı'nın Mimari Özellikleri

Ani Arkeoloji Alanı'nın Mimari Özellikleri

Medeniyetin beşiği olan Ani Arkeoloji Alanı'nın mimarisinde hemen her kültürün izlerini bulmak mümkün. Özellikle de Ermeni, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı mimarilerinin bir senteziyle oluşan tarihi yapılar, geçmiş hakkında bilgi alabileceğimiz birer hazine. 

Daha detaylı olarak ele almak gerekirse, bölgede en çok dikkat çeken yapıları inceleyebiliriz:  

  • Ani Katedrali, Ermeni mimarisinin en önemli eserlerinden biri. Katedral, 1001 yılında inşa edilmiş ve yapımı sırasında Bizans mimarisinden etkilenilmiştir.

  • Ani Surları ise 10. yüzyılda inşa edilmiştir. Selçuklu mimarisinden etkilenilerek inşa edildiği bilinmektedir. 

  • Ani Kalesi de 10. yüzyılda inşa edilmiştir. Fakat Kale, Surlar'dan farklı olarak Ermeni mimarisinin özelliklerini taşımaktadır. 

  • Ani Çarşısı, 10. yüzyılda inşa edilen bir diğer yapıdır. Ve yine Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşımaktadır.

  • Ani Manastırı, 11. yüzyılda inşa edilmiştir. Burada da Ermeni mimarisinin özelliklerini görmek mümkündür.

Ani Arkeoloji Alanı'nda Görülmesi Gereken Eserler

Ani Arkeoloji Alanı'nda Görülmesi Gereken Eserler

Ani Arkeoloji Alanı'nda görülmesi gereken en önemli eserler arasında:

  • Ani Katedrali: 1001 yılında inşa edilen Katedral, şüphesiz ki Ermeni mimarisinin en önemli eserlerinden biridir.

  • Ani Surları: 10. yüzyılda inşa edilmiş Surları, şehri korumak için inşa edilmiştir.

  • Ani Kalesi: 10. yüzyılda inşa edilmiş Kale, Ani şehrinin en yüksek noktasında yer almaktadır.

  • Ani Çarşısı: 10. yüzyılda inşa edilmiştir. Çarşı, yüzyıllar boyunca Ani şehrinin en önemli ticaret merkeziydi.

  • Ani Manastırı: 11. yüzyılda inşa edilmiş olan Manastır, Ani şehrinin en önemli dini merkezlerinden biridir.

Ani Arkeoloji Alanı, Türkiye'nin kıymetli ve görülmeye değer kültürel miraslarından biridir. Ani yüzyıllara meydan okuyan tarihi dokusu ile günümüzde de ziyaretçilerine; Ermeni, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin mimari ve kültürel zenginliklerini aynı anda yakından görme şansı sunuyor.

Ani Arkeoloji Alanı'na Nasıl Gidilir?

Ani Arkeoloji Alanı'na Nasıl Gidilir?

Ani, Türkiye'nin Kars ilinde yer almaktadır. Ani'ye ulaşmak için Kars'a gitmek gerekir. Kars'a İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi şehirlerden otobüsle veya uçak ile ulaşılabilir. Kars'ın 44 kilometre doğusunda Ocaklı Köyü'ndeki Ani'ye özel araçların ve taksilerin dışında, otobüs veya minibüs ile ulaşım sağlamak mümkündür.

Ani Arkeoloji Alana Otobüsle Nasıl Gidilir

Kars Otogarı'ndan Ani'ye giden otobüsler her gün belirli saatlerde yola çıkmaktadır. Seyahatinizden önce, mevsime ve hafta içi hafta sonu planlamasına göre değişiklik gösterebilen sefer saatlerine göz atmayı unutmayın. Otobüs yolculuğu ise yaklaşık 1 saat sürmektedir.

Ani Arkeoloji Alana Minibüsle Nasıl Gidilir

Dönem dönem saatlerinde değişiklik olsa da Kars Otogarı'nın önünden kalkan minibüsler, Ani'ye ulaşmaktadır. 

Ani Arkeoloji Alana Arabayla Nasıl Gidilir

Kars'tan Ani'ye arabayla gitmek, en hızlı ulaşım seçeneğidir. Kars-Ani arası yaklaşık 44 kilometredir. Rotanızı şehrin doğusundaki Ocaklı köyüne çevirmelisiniz.

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