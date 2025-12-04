Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça hareketli ve dolu dolu bir gün olacak gibi duruyor. İkizler Dolunayı'nın etkisiyle para trafiğin bir hayli artabilir. Özellikle sabahın erken saatlerinde, belki de henüz kahveni bile yudumlamamışken, gelir-gider dengeni biraz sarsacak bir durumla karşılaşabilirsin. Beklenmedik bir ödeme, geciken bir tahsilat ya da bir projede kaynak değişikliği gibi durumlarla uğraşman gerekebilir.

Tabii bir yandan da finansal farkındalığın bu süreçte artıyor! Gelen iş tekliflerinin değerini ölçüyor, pazarlık yeteneklerini konuşturuyor ve 'Benim emeğimin değeri budur' diyebilecek cesareti gösteriyorsun. Para trafiğini yönetmek konusundaki dikkatin gün ilerledikçe, kariyer alanında daha stratejik bir akışa geçmeni de sağlıyor. Belki bir iş arkadaşından gelecek bir destek, belki yöneticinin olumlu geri bildirimi ya da müşteriden gelen net bir talep sayesinde yolun açılıyor. Haftayı güçlü bir noktada bitireceğin kesin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Dolunay, içinde sessiz ama derin bir çekim uyandırıyor. Belki birinin davranışlarındaki incelik, belki de bir sözcüğün altında yatan anlam seni etkileyebilir. Aman dikkat bu tatlı adımlar seni kandırabilir ve olmayacak bir aşka sürüklenebilirsin. İyi düşün, bu aşk gerçek mi? Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, aranızdaki Dolunay enerjisi ile uzun zamandır atamadığınız adımları atabilirsiniz. Kendini ona bırak... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…