Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça hareketli ve dolu dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Venüs ve Plüton'un oluşturduğu sekstil, iş hayatına derin bir motivasyon katıyor. Özellikle analitik işlerle uğraşıyorsan, finansal detayları inceliyorsan veya bir organizasyon düzenlemeye çalışıyorsan, bugün senin için olağanüstü bir kontrol sağlıyor.

İşlerini daha verimli bir şekilde halletmek, çalışma düzenini yeniden kurmak ve otoriteni hissettirmek için harika bir güne başlıyorsun! Öte yandan geçmişte reddedilen bir fikrin de bugün yeniden gündeme gelebilir. Bu kez, fikirlerini ciddiye alacak biriyle karşılaşabilirsin ve bu kişi, senin için yeni bir kapıyı aralayabilir. Analitik zihnin başarıya ulaşmak üzere!

Gelelim aşka! Aşk hayatında da Venüs ve Plüton'un sekstili, oldukça yoğun bir yüzleşmeye neden olabilir. Belki bir söz, belki bir davranış... Geçmişte yaşadığın bir kırgınlığı yeniden gündeme getirebilir ve bu durum, ilişkinde 'ya tamir ya ayrılık' noktasına getirebilir. Bu kararı verirken iyi düşünmen ise şart. Gitmek ve özgürleşmek mi istiyorsun? Yoksa onunla, her şeye rağmen mutlu musun? İyi düşün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…