Sevgili Boğa, bugünün enerjisi senin için aşk hayatında huzur ve güveni ön plana çıkarıyor. Duygusal anlamda hızlı hareket etmek yerine, daha sakin ve ağırdan almayı tercih ettiğin bu dönemde, samimiyet arayışın daha da belirginleşiyor. İlişkisi olanlar için jestlerin büyük etkiler yaratabileceği bir dönemdesin. Bu jestler partnerinin yüzünü güldürecek, ona ne kadar değer verdiğini gösterecek türden olmalı. Belki ona bir çiçek alabilir, belki de sevdiği bir yemeği pişirebilirsin.

Eğer bekar bir Boğa burcuysan, yavaş ama sağlam bir yakınlaşma seni bekliyor... Bu dönemde aşka karşı biraz tereddütlü yaklaşabilirsin, belki de geçmişte yaşadığın olumsuz deneyimlerden dolayı endişelin. Ancak unutma ki her ilişki ve her insan birbirinden farklıdır. Bu dönemde aşka karşı biraz daha açık olmayı ve huzura doğru ilerlemeyi deneyebilirsin. Kendine güven, çünkü senin de mutlu bir aşk hayatı hakkın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…