Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında Venüs ve Chiron'un oluşturduğu kare, kendini değerlendirme konularını gündeminin merkezine taşıyor. Belki de geçmişte yaşadığın bir olay, kendini sevilmemiş ya da anlaşılmamış hissetmene neden olmuştur... İşte bu tür hisler yüzeye çıkabilir bugün! Ve kendine karşı anlayışlı ve şefkatli olmanı sağlayabilir. Zaten en zorlu dönemler en güzel yerlere götürebilir kalpleri, değil mi?

Tam da bu noktada romantik ilişkilerini de yeni bir perspektiften değerlendirme fırsatı bulabilirsin. Aşk, önce kendini sevmekle başlar. Şimdi sen de sahiden istersen, her şeyden arınıp aşkı kucaklayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…