Boğa Burcu right-white
11 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
10.01.2026 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 11 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? 

11 Ocak Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında Venüs ve Chiron'un oluşturduğu kare, kendini değerlendirme konularını gündeminin merkezine taşıyor. Belki de geçmişte yaşadığın bir olay, kendini sevilmemiş ya da anlaşılmamış hissetmene neden olmuştur... İşte bu tür hisler yüzeye çıkabilir bugün! Ve kendine karşı anlayışlı ve şefkatli olmanı sağlayabilir. Zaten en zorlu dönemler en güzel yerlere götürebilir kalpleri, değil mi? 

Tam da bu noktada romantik ilişkilerini de yeni bir perspektiften değerlendirme fırsatı bulabilirsin. Aşk, önce kendini sevmekle başlar. Şimdi sen de sahiden istersen, her şeyden arınıp aşkı kucaklayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

