11 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

10.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Ocak Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Chiron karesinin etkilerine odaklanmalısın. Bu etkiler, özellikle boğazında, ses tellerinde ve boyun bölgende bir hassasiyet oluşturabilir. Ancak bu durumun nedeni, ifade edilmemiş duygularının bedeninden çıkış yolu aramasıdır. Bu duyguların dışa vurumu, bedeninin belirli bölgelerinde hassaslaşma şeklinde kendini gösterebilir.

Bugünü, kendine biraz daha fazla şefkat göstermek için kullanabilirsin. Sıcak bir içecek, belki bir fincan bitki çayı ya da bir bardak sıcak süt, bu hassasiyeti azaltabilir. Ayrıca, yumuşak ve huzur veren müzikler dinlemek de bu süreci daha konforlu hale getirebilir. Sesini zorlamamak, yani yüksek sesle konuşmamak ya da bağırmamak da önemli bir nokta.

Şifa enerjisi, konfor alanını genişletmekten geçiyor. Kendini rahat hissettiğin bir ortamda olmak, bedeninin daha hızlı iyileşmesini sağlar. Bu nedenle, bugün kendine 'rahatlama izni' ver! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

