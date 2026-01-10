Sevgili Boğa, bugün senin için bir içeriden bakış ve değerlendirme günü olacak. Yani, biraz kendine dönme zamanı geldi. Gökyüzünde Venüs ve Chiron'un oluşturduğu kare açı, kariyer hedeflerin ve kişisel mutluluğun arasında bir denge kurman gerektiğini fısıldıyor kulağına. Bu hedeflerin gerçekten senin mi yoksa toplumun senden beklediği şeylerin bir sonucu mu olduğunu düşünmeninse tam vakti!

Bu durum, sana verilen görevlerin ya da üzerinde oluşan baskının seni yıpratmasına izin vermeyeceğin bir dönemi başlatabilir. Daha net ve belirgin bir bakış açısı kazanmanı da sağlayabilir. Bu süre zarfında, finansal konular ve iş düzeninle ilgili de büyük adımlar atabilirsin. Zihninde yeni bir sistem kurma fikri belki de tohumlanmaya başlar.

Ve bu Pazar günü, huzurlu ve sakin atmosferiyle, uzun vadeli kazanç planlarını düşünmek için ideal bir zemin oluşturabilir. Artık kendi isteklerin ve hayallerine uygun hedeflerle yolunu belirleyebilirsin. Kendi hedeflerini belirlemenin özgürlüğünü yaşayabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…