Sevgili Boğa, bugün Mars'ın Yengeç burcunda olduğunu bilmelisin. Çünkü bu durum, aşk hayatını etkileyecek ve sıcaklıkla samimiyeti ön plana çıkaracak. Bugün, sevdiğin kişiye karşı küçük ama anlamlı bir jest yapman, kalbini hızla yumuşatabilir. Belki de sevdiğin kişiden alacağın bir çiçek, bir not ya da bir hediye, kalbini eritebilir ve sizi daha da yakınlaştırabilir.

Ancak burada önemli olan nokta, bugün romantizmin abartıdan değil, içtenlikten besleniyor olması. Bu nedenle, sevdiğin kişiye karşı duygularını samimiyetle ifade etmekten çekinme. Zaten aşkı abartmaktan ne zarar gelir ki? Hisler kalpten olduğu sürece... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…