Sevgili Boğa, bugün romantik hayatında güven duygusuna olan ihtiyacının arttığını hissedebilirsin. Kalbinin derinliklerinde, duygusal bir bağ kurma arzusu yanıp tutarken, karşı tarafın tutarlılığına daha fazla önem verebilirsin.

Yeni tanışacağın kişilerle maddi ya da entelektüel konular üzerinden bir bağ kurma ihtimalin yüksek. Belki de bir kitap kulübünde, bir sanat galerisinde ya da bir iş toplantısında karşına çıkacak biriyle, ortak ilgi alanların üzerinden güçlü bir bağ kurabilirsin.

Bu yakınlaşma esnasında dikkat etmen gereken nokta ise küçük ama sağlam adımlar atmak olacak. Jüpiter'in karşıt duruşu, hızlı ve ani kararlar yerine, daha ağırbaşlı ve düşünülmüş adımlar atmanı öneriyor. Bu sayede daha fazla mutluluk ve tatmin duygusu sağlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…